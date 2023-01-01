Обезьяна с гранатой – 2. Анатолий Дроздов,Анатолий Матвиенко (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Анатолий Дроздов – известный писатель-фантаст, работающий в разных жанрах. Многие его книги написаны в жанре альтернативной истории с элементами «попаданчества» – либо в другой мир, либо в другую историческую эпоху. Продолжение романа «Обезьяна с гранатой» он написал совместно с другим популярным автором этого жанра Анатолием Матвиенко. На далёкой планете Гея, сильно отстающей от Земли в развитии, зреет заговор против Императора. Готовят его как раз представители одной из стран нашей планеты, для того чтобы сделать Гею колонией. Но находится тот, кто намерен им помешать и расстроить все их планы. Удастся ли ему противостоять опытным кукловодам, устроившим уже не один переворот? Ответ – в аудиокниге. Слушайте!



Обезьяна с гранатой – 2 слушать на видеосервисе Wink.