WinkАудиокнигиОбезоружить нарцисса. Как выжить и стать счастливым рядом с эгоцентриком + Как быть несчастным: 40 стратегий, которые вы уже используете. Венди Т. Бехари,Рэнди Дж. Патерсон
Обезоружить нарцисса. Как выжить и стать счастливым рядом с эгоцентриком + Как быть несчастным: 40 стратегий, которые вы уже используете. Венди Т. Бехари,Рэнди Дж. Патерсон (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Психология16+
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Сюжет
Обезоружить нарцисса. Как выжить и стать счастливым рядом с эгоцентриком + Как быть несчастным: 40 стратегий, которые вы уже используете
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