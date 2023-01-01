О языке и праве. Лариса Новикова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Небольшие рассказы посвящены устойчивым выражениям, фразеологизмам, новым фразеологемам и отдельным лексемам, которые связаны с правом: законами, ранее существовавшими системой наказаний единичными правовыми и языковыми прецедентами. Издание может быть полезно читателям, интересующимся проблемами языка и права. Автор Л. И. Новикова, зав. кафедрой русского языка и культуры речи РГУП, д-р пед. наук, доцент. Рецензенты: Е. Л. Ерохина, профессор кафедры риторики и культуры речи МПГУ, д-р пед. наук С. С. Згоржельская, доцент кафедры теории права, государства и судебной власти РГУП, канд. истор. наук, канд. юрид. наук, доцент. Предисловие: Е. В. Бурдина, зав. кафедрой организации судебной и правоохранительной деятельности РГУП, д-р юрид. наук.



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