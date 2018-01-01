О страстях и искушениях. Ответы православных психологов. Леонид Виноградов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Страсть – болезненное состояние души, которое влечет человека к нарушению заповедей, мешает следовать за Христом. Как же избавиться от тирании гордости, тщеславия, уныния, гнева? Почему исповедуясь в одних и тех же грехах, мы не можем с ними справиться? С этими вопросами журналист Леонид Виноградов обратился не к священникам, а к ведущим православным психологам. В беседах с ними восемь основных страстей раскрываются в неожиданном ракурсе – с точки зрения христианской психологии. И оказывается, что греховные состояния часто паразитируют на наших комплексах и душевных травмах, а нерешенные психологические проблемы могут стать серьезным препятствием на духовном пути. Рекомендовано к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви. © Storysidе



О страстях и искушениях слушать на видеосервисе Wink.