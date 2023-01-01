О риторике. Александр Шевцов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Мое исследование посвящено решению некоторых задач, связанных с философской антропологией и прикладной психологией. Я не рассматриваю риторику ни как ораторское искусство, ни как искусство сценическое. Этим вопросам посвящено довольно много различных работ. В своей исследовательской лаборатории я пытаюсь найти способы, как сделать речь сильной. Кроме того, опробовать то, что удалось добыть во время этнографических экспедиций и извлечь из сочинений древних философов. Очевидно, что сила речи – это не внешняя сила, не сила мышц или техники. Это сила внутренняя, и каждый, кто задумается, обнаружит, что это не может быть никак иначе…» Литература рекомендуется к прочтению лицам, старше 12 лет.



О риторике слушать на видеосервисе Wink.