О повериях, суевериях и предрассудках русского народа. Владимир Иванович Даль (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Писатель, этнограф, лингвист, создатель знаменитого Толкового словаря живого великорусского языка Владимир Иванович Даль всю жизнь занимался исследованием народной культуры, бережно собирал и хранил русские пословицы и поговорки, обычаи и обряды, поверия и предания. Слушая аудиокнигу «О повериях, суевериях и предрассудках русского народа», Вы попадаете в загадочный мистический мир наших предков. Вы знакомитесь с домовыми и лешими, водяными и оборотнями, русалками и ведьмами, узнаёте о порчах, заговорах и гаданиях, приметах и суевериях.



О повериях, суевериях и предрассудках русского народа слушать на видеосервисе Wink.