WinkАудиокнигиО маленьких – для больших. Аркадий Аверченко
О маленьких – для больших. Аркадий Аверченко (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Юмор289 мин12+
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Сюжет
Аркадий Аверченко – «король смеха», как называли его современники, – обладал удивительной способностью воссоздавать абсурдность жизни российского обывателя, с легкостью изобретая остроумные сюжеты и создавая массу смешных положений, диалогов и импровизаций. Юмор Аверченко способен вызвать улыбку на устах даже самого серьезного читателя.
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