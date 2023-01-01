О любви. Владимир Маяковский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Маяковский умел любить всеохватывающей, неуклюжей, беззащитной любовью. Она была больше его, и это прекрасное и чудовищное чувство, взрывающее все его стихи изнутри, в конце концов и погубило поэта. «Любовная лодка разбилась о быт». Кроме стихотворений о любви, в книгу включены письма поэта к Лиле Брик.



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