WinkАудиокнигиО любви. Владимир Маяковский
О любви. Владимир Маяковский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Поэзия171 мин16+
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Сюжет
Маяковский умел любить всеохватывающей, неуклюжей, беззащитной любовью. Она была больше его, и это прекрасное и чудовищное чувство, взрывающее все его стихи изнутри, в конце концов и погубило поэта. «Любовная лодка разбилась о быт». Кроме стихотворений о любви, в книгу включены письма поэта к Лиле Брик.
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