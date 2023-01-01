О любви к отечеству и народной гордости. Николай Карамзин (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«…Не говорю, чтобы любовь к отечеству долженствовала ослеплять нас и уверять, что мы всех и во всем лучше; но русский должен по крайней мере знать цену свою. Согласимся, что некоторые народы вообще нас просвещеннее: ибо обстоятельства были для них счастливее; но почувствуем же и все благодеяни�я судьбы в рассуждении народа российского; станем смело наряду с другими, скажем ясно имя свое и повторим его с благородною гордостию…»



О любви к отечеству и народной гордости слушать на видеосервисе Wink.