WinkАудиокнигиО любви к отечеству и народной гордости. Николай Карамзин
О любви к отечеству и народной гордости. Николай Карамзин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Русская литература12+
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Сюжет
«…Не говорю, чтобы любовь к отечеству долженствовала ослеплять нас и уверять, что мы всех и во всем лучше; но русский должен по крайней мере знать цену свою. Согласимся, что некоторые народы вообще нас просвещеннее: ибо обстоятельства были для них счастливее; но почувствуем же и все благодеяни�я судьбы в рассуждении народа российского; станем смело наряду с другими, скажем ясно имя свое и повторим его с благородною гордостию…»
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