О любви к отечеству и народной гордости. Николай Карамзин
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О любви к отечеству и народной гордости. Николай Карамзин

О любви к отечеству и народной гордости. Николай Карамзин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Русская литература12+

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Сюжет

«…Не говорю, чтобы любовь к отечеству долженствовала ослеплять нас и уверять, что мы всех и во всем лучше; но русский должен по крайней мере знать цену свою. Согласимся, что некоторые народы вообще нас просвещеннее: ибо обстоятельства были для них счастливее; но почувствуем же и все благодеяния судьбы в рассуждении народа российского; станем смело наряду с другими, скажем ясно имя свое и повторим его с благородною гордостию…»

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