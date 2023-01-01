О хождении Штанделя по Ясной поляне. Николай Лесков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Статья вызвана фельетоном некоего Евгения Штанделя «В Ясной Поляне (От нашего корреспондента)», датированным: «Москва, 30 августа 1888 г.» В печатных своих выступлениях и в письмах Лесков много раз возмущался бесцеремонностью разных лиц, не стеснявшихся печатать всевозможные небылицы о Толстом, приезжавших к писателю в Ясную Поляну и затем публиковавших плоды своих скороспелых и зачастую вовсе недостоверных наблюдений и соображений.



О хождении Штанделя по Ясной поляне слушать на видеосервисе Wink.