О чём молчит ледник. Тор Эвен Сванес (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Что может быть спокойнее, чем безжизненные бело-голубые просторы арктической пустыни? Однако криминальный роман норвежца Тора Эвена Сванеса не просто изменит, он взорвёт эти представления и захватит вас целиком и полностью. Правильнее было бы назвать данное произведение психологическим тр�иллером, каковым оно является в чистом виде. Короткие, динамичные главы романа тонко передают сложный конфликт, разгорающийся в замкнутом пространстве тюленебойного судна между девушкой – инспектором Управления рыболовства и экипажем. Конфликт перерастает в настоящий моральный террор, а затем и в физическое насилие.



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