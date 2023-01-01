О чем поют птицы. Записки орнитолога о самых удивительных созданиях планеты. Грегуар Лоис (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Птицы – одни из самых уникальных созданий на земле, вся их жизнь удивительна и непредсказуема. С древних времен люди восхищались возможностями этих животных, поклонялись им и воспевали их красоту. Парадоксально, но именно из-за разрушительного воздействия человека на природу птицы исчезают �все быстрее. Грегуар Лоис, орнитолог парижского Национального музея естественной истории, увлекательно рассказывает в своей книге о том, кто же такие – эти изумительные птицы, раскрывает тайны их существования и страстно призывает их защищать.



О чем поют птицы слушать на видеосервисе Wink.