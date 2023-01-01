О чем поет сердце. Важные решения, неслучайные встречи и музыкальная шкатулка, которая спасла три жизни. Любовь Курилюк (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Любовь Курилюк – автор искренних и добрых рассказов с аудиторией более 60 000 человек! Её душевный сборник наполнит вас оптимизмом, научит наслаждаться обыденной красотой этого мира и просто поддержит в трудную минуту! Любовь Курилюк – автор искренних и добрых рассказов, блогер, которого читают более 60 000 человек. Все идет не так! На душе черные тучи, голова гудит от тяжелых мыслей, а хорошее настроение свернулось где-то калачиком и уже подозрительно долго не заглядывает в гости. Книга «О чем поет сердце» – как уютный свет фонаря: разгоняет пугающую тьму, дарит спокойствие и веру, что все обязательно наладится. Почему простая печенька может быть вкуснее всего на свете? Из-за чего поездка в маршрутке захватывает сильнее скандального реалити-шоу? Какую страшную тайну прячет новый сосед в своих картинах? Что мешает почувствовать тепло чужой души, и в какие мгновения сердце поет словно канарейка? Вы поймете: даже самые обыденные моменты могут стать особенными, незнакомцы – оказаться родными людьми, а трудные решения, принятые по зову души,– правильными.



О чем поет сердце слушать на видеосервисе Wink.