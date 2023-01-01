О чем не сказала Тафти. Вадим Зеланд (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга посвящена ответам на многочисленные вопросы по книге «Тафти жрица», которая уже стала культовой. Культовой, потому что техники Тафти работают настолько мощно, что буквально ошеломляют читателей. Здесь же даются тому подтверждения – реальные отзывы о Тафти. Например, такой… Мария Евланова Это просто сумасшествие какое-то! Я настолько сильного эффекта не ожидала! Во-первых, книга написана настолько понятно – алгоритмами. Не нужно делать конспекты. Во-вторых, действует намного сильнее. Трансерфинг начал менять жизнь через четыре года, задавание же реальности действует каждый раз в течение дня, и все сильнее. У меня просто уже крышу сносит.



О чем не сказала Тафти слушать на видеосервисе Wink.