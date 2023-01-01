О браке и семейной жизни. Из дневников императрицы Александры Федоровны. Александра Романова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«О браке и семейной жизни» – это дневниковые записи Государыни Императрицы Александры Феодоровны Романовой, сделанные ею в 1899 году, через 5 лет после ее свадьбы, когда она имела уже троих дочерей. Страницы из дневника Царицы Александры Романовой -это рассказ о том, какой путь прошла Ее душа. Это сборник цитат, стихов, размышлений, это дневник любящей матери и жены. Когда звучат живые строчки из дневника Александры Федоровны, невольно ощущаешь, насколько важно для нас Ее духовное наследие, пример взаимоотношений в семье Романовых, основанный на евангельской любви. Такие отношения в семье, принципы воспитания детей – духовный ориентир для тех молодых семей, которые желают построить свою жизнь в духе взаимного уважения, чуткого и нежного отношения друг к другу, любви и целомудрия. Это пример воспитания подрастающих детей как настоящих христиан, как людей, которые будут чтить родителей, помогать ближним, любить землю, на которой они живут и бережно к ней относиться.



О браке и семейной жизни слушать на видеосервисе Wink.