Нью-йоркский обход. Александр Стесин (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Мудрые и ироничные записки нью-йоркского врача. В этом мегаполисе сосуществует множество культур и традиций. Также как улицы на карте здесь переплетаются судьбы самых разных людей. Свою историю про обитателей палат, коридоров и врачебных кабинетов в больницах Нью-Йорка рассказывает врач-онколог. Тот, кто рассуждает и принимает решения спокойно, когда другие впадают в панику. Помогает, когда требуется помощь. Улыбается, если смешно, ведь жизнь – удивительная и такая непредсказуемая – продолжается и тут, в палатах онкоцентра. Большое видится на расстоянии. Вот почему свой рассказ об изучении мира и людей автор начинает в Нью-Йорке, а заканчивает в ашраме Нью-Дели. Писатель, поэт и врач-онколог Александр Стесин оказался в США в одиннадцать лет и успел получить сначала литературное, а потом медицинское образование, завоевать несколько престижных премий в области словесности, а его роман о буднях доктора «Нью-йоркский обход» был удостоен премии «НОС» (2019) и попал в лонг-лист «Большой книги» (2020). Слушайте аудиоверсию этого пронзительного документального романа в исполнении журналиста, радиоведущего Олега Булгака. Пресса о книге: «Александр Стесин – безупречное, едва ли не гротескное воплощение русского интеллигента не советской даже, а досоветской (или, если угодно, внесоветской) закваски. <…> Фигура автора по-настоящему важна не для всех книг, но применительно к „Нью-йоркскому обходу“ она – ключ ко всему, потому что жанр, в котором работает Александр Стесин, предполагает предельную персональность: это автофикшн <…> Словом, самого Александра Стесина в книге не так много, порой он и вовсе теряется на фоне своих харизматичных, трагических и колоритных персонажей», – Галина Юзефович «Благодаря „Нью-йоркскому обходу“ Александра Стесина наша литературная традиция врачебных хроник внезапно уточнилась и обновилась, а у гробового входа заиграла младая жизнь. В дни, когда весь мир надел марлевую повязку, эти, на редкость трезвые записки врача, возможно, будут прочитаны не только с интересом, но и с душевной пользой», – Майя Кучерская



Нью-йоркский обход слушать на видеосервисе Wink.