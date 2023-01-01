Нью-йоркский бомж. Петр Немировский (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Психологическая повесть с криминально увлекательным сюжетом. Герой повести Давид – интеллектуал, журналист, к сожалению, лишен литературного дара, что омрачает жизнь тщеславного человека. Случайная встреча журналиста с нью-йоркским бомжем Мартином, чешским эмигрантом, пробуждает в Давиде �неуправляемую зависть к писательскому таланту алкоголика и наркомана, доверившего журналисту свои «записки». Не в силах совладать с искушением стать литературной знаменитостью, Давид убивает бездомного никому не известного Мартина, овладевает вожделенной рукописью… Однако традиционный сюжет под пером автора обретает особую непохожесть, свою нравственно-философскую глубину.



Нью-йоркский бомж слушать на видеосервисе Wink.