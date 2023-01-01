Нянька для брата. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Wink
Аудиокниги
Нянька для брата. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Нянька для брата. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство30 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Александр Морозов поругался с младшим братом из-за шумных вечеринок, которые Михаил устраивал в своей комнате по ночам. Ему было обидно, что брат, которому он заменил родителей после их трагической гибели, вырос эгоистом и обращался с ним, как с нянькой. Александр решил, что больше не будет прикрывать его опоздания и ошибки в работе. В ответ Михаил заявил, что добьется повышения сам, закрутив роман с дочкой их шефа Викторией, в которую Александр был тайно влюблен. Спустя несколько дней Михаил сообщил, что у него свидание в их общей с братом квартире, и попросил брата не мешать, но тот случайно вышел в коридор и столкнулся с девушкой. Это была Виктория. Михаил обвинил брата в корысти: он специально расстроил его свидание с дочкой шефа, чтобы самому стать финансовым директором. Александр не верил, что нерадивый консультант может получить руководящий пост. Однако вскоре на эту должность назначили самого Александра, а Виктория пригласила его на свидание и они стали встречаться. Увидев их вместе, расстроенный Михаил ушел из дома. Родная тетка убедила Александра в том, что он несправедливо отбил девушку и должность у младшего брата. Она боялась, что с Михаилом что-нибудь случиться, и вскоре он действительно попал в аварию. Чудом избежав смерти, Михаил в один день повзрослел. Выписавшись из больницы, он встретился с Викторией. Он рассказал ей, что уезжает на Север, работать в филиале их компании. Прошло два года. Александр был счастлив в браке с Викторией, но ему не давал покоя разрыв с братом. Михаил вернулся, чтобы рассказать Александру о том, что многого добился в профессии, сам, без чьей-либо помощи, и пригласить его на свадьбу.

Нянька для брата слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
30 мин / 00:30

Рейтинг