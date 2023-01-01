Нянька для брата. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Александр Морозов поругался с младшим братом из-за шумных вечеринок, которые Михаил устраивал в своей комнате по ночам. Ему было обидно, что брат, которому он заменил родителей после их трагической гибели, вырос эгоистом и обращался с ним, как с нянькой. Александр решил, что больше не будет прикрывать его опоздания и ошибки в работе. В ответ Михаил заявил, что добьется повышения сам, закрутив роман с дочкой их шефа Викторией, в которую Александр был тайно влюблен. Спустя несколько дней Михаил сообщил, что у него свидание в их общей с братом квартире, и попросил брата не мешать, но тот случайно вышел в коридор и столкнулся с девушкой. Это была Виктория. Михаил обвинил брата в корысти: он специально расстроил его свидание с дочкой шефа, чтобы самому стать финансовым директором. Александр не верил, что нерадивый консультант может получить руководящий пост. Однако вскоре на эту должность назначили самого Александра, а Виктория пригласила его на свидание и они стали встречаться. Увидев их вместе, расстроенный Михаил ушел из дома. Родная тетка убедила Александра в том, что он несправедливо отбил девушку и должность у младшего брата. Она боялась, что с Михаилом что-нибудь случиться, и вскоре он действительно попал в аварию. Чудом избежав смерти, Михаил в один день повзрослел. Выписавшись из больницы, он встретился с Викторией. Он рассказал ей, что уезжает на Север, работать в филиале их компании. Прошло два года. Александр был счастлив в браке с Викторией, но ему не давал покоя разрыв с братом. Михаил вернулся, чтобы рассказать Александру о том, что многого добился в профессии, сам, без чьей-либо помощи, и пригласить его на свадьбу.



Нянька для брата слушать на видеосервисе Wink.