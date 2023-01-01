Нулевой. Восстание. Алекс Бредвик (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Его резали. В него стреляли. Его пытали. Его психика трещала по швам. Воспоминания лавиной вливались в его память, но были ли это его воспоминания? Не факт. Но в любом случае… он выдержал. Выдержал малый ад, чтобы открыть врата в настоящий. Монстры словной из самой бездны наполнили научный компл�екс. А главные виновники, словно крысы с тонущего корабля, побежали самыми первыми.Но он всех найдет. И уничтожит. Ибо он – Нулевой.



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