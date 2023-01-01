Нравственное лидерство. Александр Дианин-Хавард (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

“Нравственное Лидерство” – книга, родившаяся из одноименного курса, преподаваемого автором: из лекций и семинаров с участием топ-менеджеров крупных компаний, студентов вузов и бизнес-школ, представителей самых разных стран, языков и культур. Автор показывает, что подлинное лидерство может �быть только нравственным. Книга сочетает философскую глубину с ясностью и четкостью изложения, системность – с яркими и практическими образами. Она была переведена на 20 языков. Третье издание, исправленное и дополненное.



Нравственное лидерство слушать на видеосервисе Wink.