Ножницы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Восемнадцатилетний Гриша Молчанов неожиданно узнаёт, что его мать Марина Сергеевна ведёт, оказывается, двойную жизнь. Она втайне встречается с любовниками в купленной ею «квартире для свиданий». Это становится настоящим шоком для юноши, который всегда считал свою мать идеальной и только лишь ради неё терпел «семейную войну», которая продолжается уже много лет между родственниками матери и отца. Отец Гриши погиб в автомобильной аварии, когда мальчику едва исполнился год, и с тех самых пор обе части семьи ведут друг с другом настоящие боевые действия, пытаясь привлечь Гришу на свою сторону. Он является единственным наследником обоих родов. Гриша принимает решение поменять фамилию на отцовскую, чем вызывает бурю негодования со стороны родственников по материнской линии, которые кичатся своим знатным происхождением. Ему устраивают настоящую обструкцию. Юноша переходит жить к своей бабушке по отцовской линии, но через некоторое время начинает понимать, что снова оказался лишь рычагом для достижения победы в семейном конфликте. Гриша в замешательстве – он не готов делить семью на «своих и чужих». Он самостоятельно принимает единственно правильное, по его мнению, решение, чтобы окончить, наконец, «семнадцатилетнюю войну»…



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