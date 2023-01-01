Нож. Лирика. Тилль Линдеманн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Люди редко стоят перед выбором, пить на завтрак бензин или свежевыжатый апельсиновый сок. Однако начиная задумываться об этой альтернативе, удаляешься на шаг от нормы», – пишет во вступлении к сборнику первый световой дизайнер Rammstein и близкий друг Линдеманна Герт Хоф. Попробуйте встать на сторону ведьмы, которая хочет испечь печенье из Гензеля и Гретель – возможно, тогда вам удастся сблизить понятия нормы и поэзии Линдеманна. И дело не в том, что ведьма любит вкус. Нет, она хочет это печенье, потому что… разве это не смешно?



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