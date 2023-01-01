WinkАудиокнигиНож. Лирика. Тилль Линдеманн
Нож. Лирика. Тилль Линдеманн (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Поэзия, Культура и искусство59 мин18+
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Сюжет
«Люди редко стоят перед выбором, пить на завтрак бензин или свежевыжатый апельсиновый сок. Однако начиная задумываться об этой альтернативе, удаляешься на шаг от нормы», – пишет во вступлении к сборнику первый световой дизайнер Rammstein и близкий друг Линдеманна Герт Хоф. Попробуйте встать на сторону ведьмы, которая хочет испечь печенье из Гензеля и Гретель – возможно, тогда вам удастся сблизить понятия нормы и поэзии Линдеманна. И дело не в том, что ведьма любит вкус. Нет, она хочет это печенье, потому что… разве это не смешно?
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