Новый взгляд на список важных дел: как успевать выполнять все самое значимое. Эс Джей Скотт. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вы упорно работаете в бешеном темпе, но испытываете разочарование, потому что все равно ничего не успеваете. Проблема в том, что люди хаотически вносят в записные книжки задачи, желания, потребности и случайные идеи. Неправильно составленный список дезориентирует человека, заставляет откладывать задуманное. Эс Джей Скотт, который сделал тайм-менеджмент делом своей жизни, предлагает готовые решения. Переосмыслите управление повседневной жизнью. Если хотя бы раз в неделю выделять один час на планирование следующих семи дней, ваша жизнь упорядочится. В книгу включены: пошаговая схема выполнения трех важных задач в день, инструменты для определения рутинных и критических задач, 8 шагов для получения максимальных результатов, приложение для управления списками дел и другие лайфхаки.



Новый взгляд на список важных дел: как успевать выполнять все самое значимое слушать на видеосервисе Wink.