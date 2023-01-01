Новый самогипноз и самопрограммирование. Артем Федоров (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Это удивительная книга познакомит вас с таким направлением как аффирмационная психология. Но это не еще одна книга с аффирмациями. Это совершенно новый способ использования аффирмаций в сочетании с телесными практиками и техниками НЛП. В результате внутри вас появится совершенно новый качественный способ мышления, который поможет вам достигать любых целей, лечить болезни, привлекать деньги и удачу в свою жизнь. Все практики можно использовать самостоятельно или в работе с клиентами.



Новый самогипноз и самопрограммирование слушать на видеосервисе Wink.