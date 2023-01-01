Новые записки Хендрика Груна из амстердамской богадельни. Хендрик Грун
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Новые записки Хендрика Груна из амстердамской богадельни. Хендрик Грун

Новые записки Хендрика Груна из амстердамской богадельни. Хендрик Грун (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Юмор, Современная проза685 мин12+

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Сюжет

Этот роман – продолжение дневника Хендрика Груна, доброго и остроумного жителя амстердамского дома опеки. После года траура Грун снова берется за перо, делится забавными и печальными наблюдениями, мыслями о себе и окружающих, о современном мире, о жизни и смерти. Клуб жизнелюбов «Старые-но-не-мертвые» принимает новых друзей и возобновляет сопротивление немощам, унынию и глупости. Обостряется и «политическая» борьба за будущее богадельни.

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