Новые сказки дядюшки Римуса. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детская литература67 мин6+
Сюжет
Представляем вашему вниманию долгожданное продолжение увлекательных приключений братца Кролика. На сей раз ему предстоит сразиться со Львом, лишиться хвоста, победить Слона, познакомиться с Маленькой Девочкой… короче всего не перечислишь, лучше не откладывая начинайте быстрее слушать новую аудиокнигу и все узнаете сами Перевод М.Гершензон ©
Новые сказки дядюшки Римуса слушать на видеосервисе Wink.