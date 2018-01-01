Новые сказки дядюшки Римуса. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Представляем вашему вниманию долгожданное продолжение увлекательных приключений братца Кролика. На сей раз ему предстоит сразиться со Львом, лишиться хвоста, победить Слона, познакомиться с Маленькой Девочкой… короче всего не перечислишь, лучше не откладывая начинайте быстрее слушать новую аудиокнигу и все узнаете сами Перевод М.Гершензон ©



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