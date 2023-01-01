Новые приемы метода «Ключ»: белые стороны черной дыры страха. ХасайАлиев (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Новая аудиокнига автора о принципах и правилах для быстрого выхода из стресса в состояние спокойствия. Хасай Алиев (stress.su, hasai.ru), ученый, академик Международной академии технологических наук, врач‑психолог, за профессиональную деятельность неоднократно удостоенный государственных наград и почетных грамот: «В последние годы в нашей школе совместно с участниками из многих стран мира создается „Наука Человечности“ как единый международный язык, доступный каждому, независимо от географии, национальной и религиозной принадлежности. Человечность – это ключ к сохранению мира и разума на планете!» «Ключ» – это метод психопрофилактики для снижения стресса и утомляемости, а также повышения эффективности и сокращения сроков любых программ обучения, тренировок, оздоровления. Если «Ключ» основан на гармонизирующем расслаблении, то новые приемы метода «Ключ» («Ключ‑2») – на использовании пиков напряжения, а также на моделировании тех действий, которые вы совершали ранее, когда были в оптимальном состоянии. Новизна приемов «Ключ‑2» состоит в том, что они основаны на осознанном использовании бессознательных инстинктивных реакций выживания для восстановления и созидания, использования энергии страха и боли как стресс‑трамплина для решения ранее нерешаемых задач.



Новые приемы метода «Ключ»: белые стороны черной дыры страха слушать на видеосервисе Wink.