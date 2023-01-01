Новые приемы метода «Ключ»: белые стороны черной дыры страха. ХасайАлиев
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Новые приемы метода «Ключ»: белые стороны черной дыры страха. ХасайАлиев

Новые приемы метода «Ключ»: белые стороны черной дыры страха. ХасайАлиев (книга, 2022) слушать онлайн

2022, Аудиокнига
Психология, Саморазвитие16+

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Сюжет

Новая аудиокнига автора о принципах и правилах для быстрого выхода из стресса в состояние спокойствия. Хасай Алиев (stress.su, hasai.ru), ученый, академик Международной академии технологических наук, врач&#8209;психолог, за профессиональную деятельность неоднократно удостоенный государственных наград и почетных грамот: «В последние годы в нашей школе совместно с участниками из многих стран мира создается „Наука Человечности“ как единый международный язык, доступный каждому, независимо от географии, национальной и религиозной принадлежности. Человечность – это ключ к сохранению мира и разума на планете!» «Ключ» – это метод психопрофилактики для снижения стресса и утомляемости, а также повышения эффективности и сокращения сроков любых программ обучения, тренировок, оздоровления. Если «Ключ» основан на гармонизирующем расслаблении, то новые приемы метода «Ключ» («Ключ&#8209;2») – на использовании пиков напряжения, а также на моделировании тех действий, которые вы совершали ранее, когда были в оптимальном состоянии. Новизна приемов «Ключ&#8209;2» состоит в том, что они основаны на осознанном использовании бессознательных инстинктивных реакций выживания для восстановления и созидания, использования энергии страха и боли как стресс&#8209;трамплина для решения ранее нерешаемых задач.

Новые приемы метода «Ключ»: белые стороны черной дыры страха слушать на видеосервисе Wink.

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