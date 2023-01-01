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Новые эльфы. Владимир Мясоедов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези12+
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Сюжет
Группа погибших ролевиков была воскрешена эльфийским архимагом из другого мира, по ошибке принявшим их души за души своих сородичей. Восемь землян, получивших новые тела, оказались одни в чужом мире, мире меча и магии. Что будет с ними дальше? Помогут ли им обрывки знаний, сохранившиеся из прошлой жизни? Время покажет. В конце концов, ну разве могут изменить весь мир всего восемь новых эльфов?
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