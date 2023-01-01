Новые эльфы. Владимир Мясоедов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Группа погибших ролевиков была воскрешена эльфийским архимагом из другого мира, по ошибке принявшим их души за души своих сородичей. Восемь землян, получивших новые тела, оказались одни в чужом мире, мире меча и магии. Что будет с ними дальше? Помогут ли им обрывки знаний, сохранившиеся из прошлой жизни? Время покажет. В конце концов, ну разве могут изменить весь мир всего восемь новых эльфов?



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