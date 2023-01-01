Новое чувство. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Новое чувство. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Новое чувство. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство30 мин16+

Сюжет

Катя Павлова никак не могла оправиться после разрыва со своим женихом. Алексей бросил ее в день годовщины их знакомства, когда Катя сама решилась сделать ему предложение. Девушка понимала, что не готова остаться одна, и каждый день ждала, что Алексей вернется. Щедрая на советы подруга Кати Ирина придумала выход из этой ситуации. Она уговорила Катю закрутить роман с новым парнем, пусть несерьезно, главное, чтобы отвлечься. Самой подходящей кандидатурой девушки посчитали коллегу Кати Дениса. Катя бросилась в бой, и уже скоро Денис сказал ей о своей любви, в которой долго не мог признаться даже себе самому. Катя, общаясь с Денисом, который к тому же был младше на несколько лет, открывала в нем все новые качества, которые ей очень нравились. Денис всегда был готов выручить, прийти на помощь или просто поддержать хорошей шуткой и угостить конфеткой, которые Катя ну очень любит! Вскоре она поняла, что относится к Денису гораздо серьезнее, чем предполагала изначально. Но неожиданно сбылось то, о чем еще недавно Катя грезила днями и ночами: Алексей, раскаявшись, пришел к ней с клятвами в любви и мольбами о прощении. Подруга и советчица Ирина была уверена, что Кате нужно принять назад блудного жениха и забыть об увлечении, которое началось лишь пару недель назад. Но Катя не уверена, что снова хочет последовать совету Ирины. Чтобы принять верное решение, она все же решилась выслушать Алексея, и для этого наврала Денису, что весь вечер проведет с подругой. Но Денис решил сделать любимой сюрприз, и, придя к Кате, застал ее дома наедине с Алексеем. Денис, решив, что Катя простила бывшего жених, ушел. Но Катя окончательно прогнала Алексея и убедила Дениса, что хочет быть с ним.

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