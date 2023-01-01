Новая жизнь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

34-летний летчик – Виктор Раков был рад: они с женой – Дашей ждали первенца. Но врачи выяснили, что у не рожденного ребенка Раковых синдром Дауна. Даша отказалась от искусственных родов, а Виктору больной первенец был не нужен. Психолог предложил Виктору поддержать жену, однако Виктор решил, что сможет убедить жену отказаться от ребенка. После очередного скандала Виктор переехал к матери – Евгении Степановне, но и она была против такого поступка сына. Виктор вернулся к Даше. Через несколько месяцев Даша родила сына, однако роды не пережила. Виктор был ошеломлен гибелью своей жены и отказался от ребенка, начал пить, прогуливать работу, вскоре его уволили. Жизнь для Виктора потеряла всякий смысл. Евгения Степановна пыталась убедить Виктора забрать сына из роддома, но он не хотел. Как-то Виктор нашел видеокассету, на ней беременная Даша говорила, что хотела бы назвать сына в честь отца Виктора и говорила, что очень любит своего не рожденного ребенка. Виктор понял, что натворил, он бросился в роддом, чтобы забрать сынишку, но оказалось, какие-то люди оформили опекунство и унесли младенца буквально за несколько минут до прихода Виктора. Единственным человеком, которого мог видеть Виктор, потерявший ребенка, была его мама. Он пришел к ней и узнал, что опекуном его сынишки стала Евгения Степановна.



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