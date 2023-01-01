Новая власть. Какие силы управляют миром – и как заставить их работать на вас. Джереми Хейманс,Генри Тиммс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Трамп выигрывает выборы, Airbnb стоит больше, чем Hilton, а любую компанию может разрушить гневный твит обиженного клиента, который молниеносно распространяют тысячи пользователей. Объяснение всему – новая власть. На протяжении почти всей истории человечества власть была у тех, кто «наверху»: правителей, церковных иерархов, знати или крупных корпораций. Теперь люди могут объединяться и самоорганизовываться онлайн, без оглядки на географические границы. И с беспрецедентной скоростью влиять на очень многие события. Зачем слушать – Авторы объясняют успех многих нашумевших явлений: как ИГИЛ удалось завербовать молодых девушек из Европы, как один хештег помог начать суд против Харви Вайнштейна, почему так взлетели TED, Facebook и Uber. – Авторы рассказывают о том, как новая власть меняет общество, политику, массовую культуру, бизнес и благотворительность. – Эта аудиокнига не просто меняет взгляд на современную жизнь, а учит использовать принципы новой власти себе на пользу. Кто авторы Джереми Хейманс – сооснователь и гендиректор Purpose, благотворительной корпорации, которая специализируется на построении и поддержке общественных движений по всему миру. Лауреат премии Фонда Форда «Мечтатель», один из самых креативных деятелей бизнеса по версии журнала Fast Company. Генри Тиммс – президент 92nd Street Y, культурного центра, создающего программы, которые поощряют вовлечение людей в общественную деятельность. Сооснователь #GivingTuesday, глобального филантропического движения, в кото...Слушайте книгу.



Новая власть слушать на видеосервисе Wink.