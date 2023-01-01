Новая семья. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Wink
Аудиокниги
Новая семья. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Новая семья. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство29 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

На Алису Шептун одно за другим сыпались несчастья. Сначала она похоронила мать, а полгода спустя родной дядя выселил ее из квартиры, которая ему перешла по наследству. Алиса в отчаянии обратилась к отцу, и он забрал дочь к себе, но ее сводная сестра Настя сразу невзлюбила Алису. Она ревновала ее к отцу и давала понять, что Алиса в их доме лишняя. Настя стала изводить ее мелкими придирками, а однажды просто подставила: покурив на кухне, сказала матери, что это сделала Алиса, и той пришлось извиняться. Отец и мачеха Валентина делали все, чтобы девушки подружились, но безрезультатно. Когда Аркадий купил Алисе ноутбук, чтобы сестры не стояли в очередь к компьютеру, Настя устроила скандал. Так же закончилась просьба Валентины научить свою дочь готовить. Алиса посоветовала сестре рецепт простого блюда, но у Насти все сгорело. Девушки поругались. Их жестокую ссору застал отец и слег с сердечным приступом. Алиса понимала, что ей надо становиться самостоятельной и решила устроиться на работу. Когда она спешила на собеседование, впопыхах надела Настин пуловер, и они опять поругались. Эту ссору опять увидел отец, он пытался успокоить девушек, но Алиса ушла из дома, не помирившись с сестрой и обидев отца. На следующий день ей позвонила Валентина и сказала, что отец лежит в реанимации. Алиса пошла в больницу, но Настя ее оттуда прогнала. Отцу становилось все хуже. Валентина попросила сестер вместе пойти к отцу и попросить у него прощения. Девушки выполнили ее просьбу, но было поздно. Отец умер. На сороковой день после похорон Алиса пришла в дом отца, чтобы помочь с поминками. Настя попросила у нее прощения и сказала, что вела себя глупо. Она слишком поздно поняла, как отец всю жизнь разрывался между ними. Настя уговорила сестру вернуться.

Новая семья слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг