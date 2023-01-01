Новая семья. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

На Алису Шептун одно за другим сыпались несчастья. Сначала она похоронила мать, а полгода спустя родной дядя выселил ее из квартиры, которая ему перешла по наследству. Алиса в отчаянии обратилась к отцу, и он забрал дочь к себе, но ее сводная сестра Настя сразу невзлюбила Алису. Она ревновала ее к отцу и давала понять, что Алиса в их доме лишняя. Настя стала изводить ее мелкими придирками, а однажды просто подставила: покурив на кухне, сказала матери, что это сделала Алиса, и той пришлось извиняться. Отец и мачеха Валентина делали все, чтобы девушки подружились, но безрезультатно. Когда Аркадий купил Алисе ноутбук, чтобы сестры не стояли в очередь к компьютеру, Настя устроила скандал. Так же закончилась просьба Валентины научить свою дочь готовить. Алиса посоветовала сестре рецепт простого блюда, но у Насти все сгорело. Девушки поругались. Их жестокую ссору застал отец и слег с сердечным приступом. Алиса понимала, что ей надо становиться самостоятельной и решила устроиться на работу. Когда она спешила на собеседование, впопыхах надела Настин пуловер, и они опять поругались. Эту ссору опять увидел отец, он пытался успокоить девушек, но Алиса ушла из дома, не помирившись с сестрой и обидев отца. На следующий день ей позвонила Валентина и сказала, что отец лежит в реанимации. Алиса пошла в больницу, но Настя ее оттуда прогнала. Отцу становилось все хуже. Валентина попросила сестер вместе пойти к отцу и попросить у него прощения. Девушки выполнили ее просьбу, но было поздно. Отец умер. На сороковой день после похорон Алиса пришла в дом отца, чтобы помочь с поминками. Настя попросила у нее прощения и сказала, что вела себя глупо. Она слишком поздно поняла, как отец всю жизнь разрывался между ними. Настя уговорила сестру вернуться.



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