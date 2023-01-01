Новая позитивная психология: научный взгляд на счастье и смысл жизни. Мартин Селигман. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Понять феномен счастья пытались — и пытаются — социологи, астрологи, политологи, богословы, писатели, поэты, музыканты, богатые и нищие, юноши и старики, мужчины и женщины. Но единой формулы пока так и не нашли, да и увеличение количества счастливых людей фиксации не поддается.

Психология в изучении счастья, как ни странно, несколько отстала. До последних десятилетий данная наука решала «горящие» проблемы: боролась с душевными болезнями, духовными проблемами, крахом межличностных отношений — помогала человеку выжить, а не жить.

И вот в конце двадцатого века произошла, можно сказать, психологическая революция.

Родившееся благодаря Мартину Селигману направление занялось положительными сторонами человеческой психики. В позитивной психологии три основных направления: изучение чувств, поведения человека и общественных институтов (во всех трех случаях внимание уделяется положительным, хорошим, полезным сторонам).

Новая позитивная психология концентрируется не на болезни, а на здоровье, не на депрессии, а на радости, не на страданиях, а на счастье. Ну а счастье (в этой концепции) — не генетический подарок, не везение, оно доступно каждому. Можно научиться быть счастливым, используя свои положительные стороны (индивидуальные добродетели и достоинства).

Селигман неоднократно подчеркивает, что не является сторонником академических, описательных методов, а старается показать другим, как использовать то полезное, что он понял сам. Американский психолог создал понятную и д...Слушайте книгу.



Новая позитивная психология: научный взгляд на счастье и смысл жизни слушать на видеосервисе Wink.