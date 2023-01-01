Новая Магдалина. Уилки Коллинз (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Приемная дочь богатой аристократки – красавица, которую ждет выгодное замужество. Что скрывает ее прошлое? Она жила в приюте, влачила жалкое существование и в минуту отчаяния присвоила себе чужие документы, чужую историю жизни. Но призрак прошлого врывается в настоящую жизнь – обманутая несчастная требует ответа. Хватит ли мужества у Принцессы превратиться в Золушку, пожертвовать любовью и богатством.



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