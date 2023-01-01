Нострадамус. Мишель Зевако
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Нострадамус. Мишель Зевако

Нострадамус. Мишель Зевако (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Приключения1488 мин12+
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Сюжет

Мишель Зевако – блестящий мастер французского авантюрного романа предлагает нам свою версию биографии Мишеля де Нотр-Дам – придворного врача и астролога Екатерины Медичи и Карла IX. Он смело переносит нас от Мистерий Египта в блестящую атмосферу рыцарского двора Генриха II нам то смертельно душно от костров инквизиции, то жутко от кровавой резни в закоулках Парижа, и наконец-то перевести дух нам будет позволено только после фатальной и неожиданной развязки.

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