Нормальное общество. Саша Ван Эккер (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Хлое пятнадцать, вместе с мамой она переезжает в другой город. Начинается новая жизнь, и впереди столько событий. Но первый день в школе превращается в непростое испытание: вещи испорчены, а сама Хлое – изгой, и ее ненавидят все одноклассники. Ей кажется, все самое плохое уже произошло. Как же о�на ошибается. Когда тысячи незнакомых людей желают тебе смерти, когда рядом нет никого, кто мог бы помочь, понимаешь, что все может быть гораздо хуже. © Storysidе



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