Нормальное общество. Саша Ван Эккер
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Нормальное общество. Саша Ван Эккер

Нормальное общество. Саша Ван Эккер (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Детективы18+

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Сюжет

Хлое пятнадцать, вместе с мамой она переезжает в другой город. Начинается новая жизнь, и впереди столько событий. Но первый день в школе превращается в непростое испытание: вещи испорчены, а сама Хлое – изгой, и ее ненавидят все одноклассники. Ей кажется, все самое плохое уже произошло. Как же она ошибается. Когда тысячи незнакомых людей желают тебе смерти, когда рядом нет никого, кто мог бы помочь, понимаешь, что все может быть гораздо хуже. © Storysidе

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