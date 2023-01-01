Нора, или Гори, Осло, гори. Юханна Фрид
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Нора, или Гори, Осло, гори. Юханна Фрид

Нора, или Гори, Осло, гори. Юханна Фрид (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Современная проза243 мин18+

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О книге

Когда твой парень общается со своей бывшей, интеллектуальной красоткой, звездой Инстаграма и тонкой столичной штучкой, – как здесь не ревновать? Вот Юханна и ревнует. Не спит ночами, просматривает фотографии Норы, закатывает Эмилю громкие скандалы. И отравляет, отравляет себя и свои отношения. Да и все вокруг тоже. «Гори, Осло, гори» – автобиографический роман молодой шведской писательницы о любовном треугольнике между тремя людьми и тремя скандинавскими столицами: Юханной из Стокгольма, Эмилем из Копенгагена и Норой из Осло. Причем треугольнике, который существует только в голове самой Юханны. Эта книга о разрушительной силе ревности, проблеме недоверия в паре и праве на свободу личности. Отзывы История о судорожных метаниях души и культурных различиях, рассказанная с особой, мрачной веселостью и яркими подробностями. Sveriges Radio Эта книга – утешение для каждого, кто знает, что такое ревность и чувство внутренней пустоты… Dagens Nyheter Блестящий, поэтичный язык и трагикомический сюжет завоевывают читателя с первых страниц. Hufvudstadsbladet Чтобы соединить в одном тексте юмор и описание не слишком веселых событий, требуется особый литературный дар. Ясно, что это начало блестящей писательской карьеры. Expressen

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Жанр
Современная проза
Время
243 мин / 04:03

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