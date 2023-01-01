Ночной вой. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Ночной вой. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Ночной вой. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство26 мин16+

Сюжет

После ухода любимого мужа, ради которого Катя пожертвовала даже ребенком, у Кати начались галлюцинации. Каждую ночь ей мерещится чей-то ужасный вой. Катя знает, что в их подъезде собак нет. Она думает, что сходит с ума. Но вот однажды ночью Катя, поборов свой страх, все же выходит из квартиры, чтобы узнать: кто воет? В темном подъезде она обнаруживает соседа, Михаила Ивановича. Воет, собака его покойного друга, которую он не может из-за дочери держать дома и время от времени собака ночует в подъезде. Катя предлагает Михаилу Ивановичу подержать собаку у себя. Тот с радостью соглашается. Однажды к Кате приходит дочка Михаила Ивановича – Юля. Юля уверена, что Катя держит у себя собаку, преследуя какие-то свои корыстные интересы – Михаил Иванович недавно продал дачу, и у него водятся деньги. Катя шокирована таким предположением. Она начинает понимать, что полюбила Михаила Ивановича. Но Михаил Иванович приходит за собакой – он нашел, куда ее пристроить. Катя расстроена – думает, что без повода Михаил Иванович к ней не зайдет. Через пару дней Михаил Иванович приходит, чтобы рассказать Кате о своих чувствах. Тут же появляется и Юля, которая обвиняет отца в распущенности – мол, если захотел погреться возле молодой красивой женщины, заказал бы лучше проститутку. Глубоко оскорбленный таким поведением дочери, Михаил Иванович вступается за себя и за Катю. Юля уходит, несолоно хлебавши, а Михаил Иванович остается у Кати. Некоторое время они живут счастливо. Но тут возвращается ушедший муж Кати – Вадим. Катя не может его выгнать – боится так же ранить его, как муж ранил ее, когда ушел от Кати. И не может выяснить отношения с Михаилом Ивановичем – тот думает, что был для Кати просто развлечением. Однажды Катя не ко времени возвращается домой и слышит разговор мужа по телефону с той самой женщиной, к которой он совсем недавно уходил. Катя понимает, что Вадим вернулся к ней, преследуя свои корыстные интересы, а сам по-прежнему находится с разлучницей в интимной связи. Катя выгоняет Вадима и возвращается к Михаилу Ивановичу.

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