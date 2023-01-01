Ночной разговор. Иван Бунин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Небо было серебристо-звездно, поле за садом и гумном темнело ровно, на чистом горизонте четко чернела мельница с двумя рогами крыльев. Но звезды искрились, трепетали, часто прорезывали небо зеленоватыми полосками, сад шумел порывисто и уже по-осеннему, холодно. От мельницы, с пологой равнины, �с опустевшего жнивья дул сильный ветер…»



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