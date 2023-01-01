Ночная смена (сборник). Стивен Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вы решились отправиться в странствие по закоулкам кошмаров, таящихся за гранью реальности. Здесь царит только безумие и паника. Здесь все, что кажется надежным и знакомым, может обернуться смертельно опасной ловушкой. Даже дневной свет здесь просачивается сквозь ночную тьму… За поворотом дороги – мир, где под масками людей таится Серое Зло. Зло, в котором нет ни искорки человеческой души. Новый поворот – и вот он, городок, где сверхсовременная мясорубка обрела свою собственную волю и разум. Еще поворот – и трижды раскаются те, кто столкнется с одержимым Газонокосильщиком. Потому что в глубинах его изломанной души таится Смерть. И опять дорога делает поворот – в школу возвращаются мертвые, возвращаются с жаждой нести гибель живым. И надо продать душу дьяволу, чтобы дьявола победить… Слушайте сборник рассказов «Ночная смена» именно таким, как его задумал Стивен Кинг!



Ночная смена (сборник) слушать на видеосервисе Wink.