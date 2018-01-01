Ночлег. Сборник рассказов. Роберт Льюис Стивенсон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Роберт Льюис Стивенсон – английский писатель шотландского происхождения, крупнейшая фигура национального неоромантизма, признанный мастер приключенческого жанра, поэт. Первое опубликованное произведение Стивенсона относится к 1866 г. Роберт Льюис написал его еще подростком и напечатал за деньги отца. Это был исторический очерк «Пентландское восстание». Первым произведением взрослого Стивенсона стала серия очерков под названием «Путешествие внутрь страны». В 1882 г. вышли его «Этюды о хорошо знакомых людях и книгах». В 1883 г. появился роман «Остров сокровищ» – признанный шедевр приключенческой литературы. Впоследствии вышли романы «Похищенный», «Владелец Баллантре», укрепившие его славу мастера занимательного сюжета, психологической точности прорисовки образов. В 1893 г. вышел сборник рассказов под названием «Вечерние беседы на острове». Выходили и из-под его пера и стихотворные сборники – «Детский цветник стихов», «Баллады». Очень многообещающий, по мнению исследователей, последний роман Стивенсона «Уир Гермистон» остался недописанным. ©



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