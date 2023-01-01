Ночь перед Рождеством. Лучшие рождественские истории. Александр Грин,Антон Чехов,Николай Гоголь,Федор Достоевский,Валерий Брюсов,Николай Лесков,Леонид Андреев,Александр Куприн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Нет ни одного более радостного праздника, чем Рождество, когда любой человек ожидает, что в его жизни тоже произойдет чудо, сбудутся самые невероятные мечты! Праздника, подарившего людям надежду и спасение! Тема Рождества не осталась без внимания в русской литературе, и сложилась целая традиц�ия рождественских и святочных рассказов.



Ночь перед Рождеством слушать на видеосервисе Wink.