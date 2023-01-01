No Filter. История Instagram. Сара Фрайер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Отмеченная наградами журналистка Bloomberg Сара Фрайер представляет правдивую историю одного из самых популярных и дорогих приложений планеты – Instagram. Фрайер вскрывает механизмы, которые привели приложение к сокрушительному успеху, а также анализирует, как оно изменило мир, культуру, бизнес и ч�еловеческие отношения. Вас ждут откровенные интервью с основателями, сотрудниками и конкурентами Instagram, главным редактором Vogue Анной Винтур, Крис Дженнер. Вы узнаете, к чему может привести борьба идеалистов с коммерциализацией, и как Instagram стал мерилом культурной значимости и линзой нашего общества. Больше интересных фактов об этой книге читайте в ЛитРес: Журнале



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