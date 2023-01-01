НЛП. Техники, меняющие жизнь. Надежда Владиславова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Увлекательная теория, интересная практика и потрясающий результат. Курс обучения нейролингвистическому программированию от одного из основателей Российской школы НЛП – Надежды Владиславовой, талантливого психолога-практика. Освойте высокоэффективные техники и приемы, позволяющие не тол�ько выстраивать успешное общение, но и менять свою жизнь к лучшему. Уникальный практический опыт автора формировался во время работы в зоне боевых действий в Чечне и работы с наркозависимыми, при обучении военных психологов, сотрудников Службы спасения и МЧС для работы в экстремальных ситуациях и обучении множества людей навыкам профессиональной коммуникации.



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