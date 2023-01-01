НЛП. Секретные методики спецслужб. Эндрю Робинсон (книга, 2015) слушать онлайн

Сюжет

Кто такие спецагенты? В нашем понимании – это люди с невероятными способностями. Они обладают отменными волевыми качествами, хорошей физической формой и уникальными способностями. Для них люди – открытые книги, они легко распознают ложь и правду, знают, как выведать информацию и как заставить окружающих выполнять поставленные ими задачи. Они умудряются быть своими в любой компании и при этом легко могут стать незаметными. Они умеют добиваться своей цели и никогда не сворачивать с намеченного пути. Вам может показаться, что такой герой способен жить только на страницах романа или экране телевизора, но это не так. Такие люди существуют, и вы можете стать одним из них. Вы слышали когда-нибудь о нейролингвистическом программировании? Это сравнительно молодая наука, способная изменить не только вас, но и всю вашу жизнь. После того, как вы познакомитесь с ее основами, вы сможете не только стать у руля своей жизни, но и найти ключ к решению любой проблемы взаимоотношений.



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