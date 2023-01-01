НЛП. Искусство соблазнения. Мартин Лейвиц (книга, 2016) слушать онлайн

Сюжет

Все секреты соблазнения от лучших мастеров НЛП собраны в одной аудиокниге! Любовь – одна из наиболее мощных движущих сил в нашем обществе. О чём мечтает большинство людей независимо от пола? О счастье в личной жизни. Найти свою «половинку», свой идеал – это ли не цель многих из нас? Но далеко не всегда личная жизнь складывается так, как нам хочется. Некоторые влачат одинокое существование. Кто-то разочаровался в своём партнёре, но не расстаётся с ним по инерции или из страха одиночества. Если вы ознакомитесь с этой аудиокнигой, то сможете изменить ситуацию к лучшему. Мы расскажем вам: – как искать и найти любовь,– как соблазнить понравившегося вам человека,– как удержать возникшее чувство на всю жизнь. Вы также узнаете, каким образом НЛП-технологии помогут вам измениться для успешных поисков счастья!



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