НЛО – наглый любвеобильный объект. Витамина Мятная (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Украли инопланетяне и увезли с земли? Сущая ерунда! Хотят поселить в твоем теле жуткого хладного монстра, который заморозит твое тело изнутри и рождаясь убьет тебя? Все это жизненная мелочь, а не проблема. Проблема в другом, если в космосе тебе встретится сексуальный инопланетный варвар и ты в�любишься в него, то возможно не сможешь быть с ним вместе, ведь вы разных видов. А что же делать если тело просит ласки, душа любви и ты хочешь быть с властным, сильным соблазнителем больше всего на свете? Варвар отвечает тебе взаимностью в духе своей инопланетной любви: Ты будешь моей, и твоего мнения не спрашивают! Но вся вселенная против вас и ставит препоны на пути к вашей любви.



НЛО – наглый любвеобильный объект слушать на видеосервисе Wink.