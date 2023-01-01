WinkАудиокнигиНКО. Как устроены некоммерческие организации. Дмитрий Поликанов
НКО. Как устроены некоммерческие организации. Дмитрий Поликанов (книга, 2022) слушать онлайн
2022, Аудиокнига
Экономика и бизнес16+
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Сюжет
Книга Дмитрия Поликанова освещает деятельность НКО изнутри. На примере фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Поликанов рассказывает, как привлекать к сотрудничеству бизнесменов, активистов, политиков и филантропов. Как вести переговоры, как обустраивать бэк-офис и какие проводить акции, чтобы каждый пожертвованный рубль и каждая потраченная минута работали на благо подопечных. Дмитрий Поликанов – один из создателей фонда «Со-единение», автор курсов по джиару и политическим коммуникациям, тренингов по ораторскому искусству и взаимодействию со СМИ для НКО и бизнеса. Член Объединенного экспертного совета Фонда президентских грантов, заместитель руководителя Россотрудничества.
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