Низвержение Зверя. Александр Михайловский,Юлия Маркова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Третий Рейх находится у последней черты. Потеряны плоды побед сорокового – сорок первого годов, и только Австрия, часть Польши, а также Богемия и Моравия пока остаются под властью немецких нацистов – поклонников «истинного арийского бога», имя которому Сатана. За два года, прошедших с начала войны, на востоке вермахт сильно ослаб, а Красная Армия в тяжелейших боях обрела невероятное могущество. Каждый ее удар имеет сокрушительную силу и выбивает из-под власти Гитлера все новые территории. Ряды защитников Зла тают, и теперь даже самые упертые нацисты понимают, что их Рейх не доживет даже до Рождества. Да и какое может быть Рождество в стране, которая стала поклоняться Врагу Рода Человеческого?



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